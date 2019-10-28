 Трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе закончились безрезультатно (обновлено)

Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович после встречи представителей Украины, ЕС и РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать", – сказал Шефчович.

"Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", – добавил еврокомиссар, подчеркнув, что "время летит" и призвав всех участников переговоров к конструктивности.

По словам Шефчовича, одной из причин недостаточно продуктивных трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину стал тот факт, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами.

"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", – сказал еврокомиссар, пояснив, что "не все документы были присланы вовремя".

Шефчович добавил, что Еврокомиссия предложила провести следующий раунд трехсторонних переговоров на уровне министров в ноябре.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего пакетного решения газовых вопросов в отношениях с Украиной, передает Интерфакс.

"Мы подтвердили еще раз, что необходимо в пакете решать, в общих договоренностях одновременно. В том числе и вопросы, касающиеся урегулирования судебных споров, которые на сегодняшний день являются важной составляющей взаимоотношений между "Газпром" и украинскими партнерами. Это важный момент, чтобы с 2020 года реализация взаимоотношений была без тех споров, которые сегодня находятся в суде", – сказал российский министр.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что российская сторона в ходе переговоров продолжила настаивать на "урегулировании ситуации по решению Стокгольмского арбитража".

"Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о любых "пакетных решениях всех проблем", включая варианты погашения долга "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража к этому невозможно", – подчеркнули в компании.

В компании уточнили, что на переговорах в понедельник Квропейская комиссия представила детальное предложение для продолжения переговоров и подписания долгосрочного контракта.

"Мы считаем это предложение конструктивным. Отношения между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, Украина внедряет как член Энергетического сообщества", – подчеркнули в НАК.

Как уточнил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, в ходе встречи Еврокомиссией были предложены доработанные параметры транзитной сделки и алгоритм дальнейших действий для подписания договора на транспортировку газа и договора интерконнекта между ГТС Украины и РФ.

"Мы полностью поддерживаем позицию европейской стороны. Что касается других, "пакетных" договоренностей, то должен отметить, что вопрос транзитного договора напрямую не связан со Стокгольмским арбитражем и прямыми поставками. В этих вопросах мы максимально защищаем и продолжим защищать интересы Украины", – написал Оржель на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, по итогам предыдущего раунда переговоров в сентября пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

"Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоится 28 октября.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.