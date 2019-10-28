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Все про:ЕБРР (422) Нафтогаз (1888) облигации (655) евробонды (288)

 "Нафтогаз" готовит размещение облигаций на $500 миллионов, – СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организатором выпуска назначен Citi.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на три года. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США. Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро – около 7,5%.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития приобрел 20% (на 120 млн евро) выпущенных "Нафтогазом" 5-летних евробондов на сумму 600 млн евро. 

В ЕБРР отмечали, что поступления по еврооблигациям "Нафтогаз" будет использовать для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. В то же время финансирование банка будет направлено исключительно на закупку газа для предстоящего отопительного сезона 2019/2020.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156388
 
 
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