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 Власти Аргентины запретили жителям покупать больше $200 в месяц

Центробанк Аргентины ужесточил валютный контроль, ограничив сумму покупки наличной валюты для граждан до $200 в месяц, тогда как ранее можно было покупать доллары в пределах $10 тыс. в месяц.

Такое решение регулятор объяснил ростом неопределенности в стране в связи со сменой власти после выборов президента и необходимостью защитить свои валютные резервы в течение переходного периода, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По предварительным данным, действующий президент Аргентины Маурисио Макри проиграл выборы и получил 40,5% голосов. Он уже признал поражение.

Победил левоцентрист Альберто Фернандес с 48% голосов. Его победа означает возвращение к власти популистской Перонистской партии, которая с небольшим перерывом правила в стране все последние 30 лет.

Как сообщалось, центробанк Аргентины ввел ограничение для физических лиц на покупку валюты на сумму не более $10 тысяч в месяц в начале сентября.

Нестабильность на валютном рынке Аргентины началась с победы Фернандеса на праймериз в августе. Резкое падение курса песо вынудило правительство Макри ввести валютный контроль, в том числе за сделками граждан.

Несмотря на это, международные резервы Центробанка страны сократились на $20 млрд. За неделю до выборов аргентинцы стали активнее скупать доллары и снимать деньги с банковских депозитов, отмечал Bloomberg.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156384
 
 
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