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 Власть, Коррупция
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Все про:НАБУ (727) Корчак (13) электронное декларирование (235) НАПК (189)

 Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшей главе Агентства предотвращения коррупции

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о подозрении в недекларировании имущества на сумму 544 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании", – сказано в сообщении.

Как выснили детективы, этот автомобиль в 2016 году приобрела иметь мужа чиновницы за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании бывшей чиновницы НАПК и ее мужа.

"Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 года, чего бывшая чиновница не сделала", – отмечают в НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах.

Как сообщалось, 20 октября правительство возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак в связи с принятием закона о перезагрузке работы НАПК.

В конце марта руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) избран Александр Мангул, который сменил на этой должности Наталью Корчак.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156379
 
 
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"приобрела иметь мужа чиновницы за 544,39 тыс". Хорошая цена за поиметь мужа чиновницы.
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Коли я читаю такі новини , то дивуюсь де вони такі кадри на керівні і не керівні посади знаходили за правління Порошенка в 2014-19 - і все ж на конкурсах
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