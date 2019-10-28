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 "Киевавтодор" заявил о 100% готовности к осенне-зимнему периоду

Предприятия "Киевавтодора" на 100% готовы к осенне-зимнему периоду, в том числе к зимнему содержанию дорог.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает БизнесЦензор.

"Уже в ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погодных условий. В случае необходимости дорожники начнут обработку покрытия противогололедными средствами, в случае снегопада – уборку снега. В первую очередь это подъемы, спуски, мосты и путепроводы, также магистрали городского и государственного уровня. Для безопасности пешеходов будут убирать тротуары", – сказал Поворозник.

Он отметил, что по информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", сейчас заготовлено 43 тыс. тонн соли и 35 тыс. тонн песка. Подготовлено к работе 531 единицу специализированной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. В конце 2018 года получены спецавтомобили для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудования для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расходы соли.

"Отдельно обращаюсь к владельцам частных авто: своевременная смена летней резины на зимнюю – залог не только вашей безопасности, но и всех участников движения. Поэтому будем ответственными, не создаем опасных ситуаций на дорогах города!" – призвал Поворозник.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156375
 
 
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