 Начала работу рабочая группы по изменениям законодательства об РРО, – Минфин

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минфина, передает БизнесЦензор.

"Под руководством заместителя министра финансов Павла Ходаковского стартовала рабгруппа, которая нарабатывает предложения по усовершенствованию законодательств относительно применения РРО. В заседании приняли участие представители Минфина, Госналоговой службы, Национального банка, общественность и бизнес-ассоциации", – сказано в сообщении.

Рабгруппа прежде всего должна подготовить проекты подзаконных нормативно-правовых актов на выполнение изменений в законодательство о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроекты №1053-1 и №1073. Согласно нормам этих законопроектов, с 1 октября 2020 года РРО должны стать обязательными для отдельных категорий плательщиков единого налога второй-четвертой групп. К этим категориям относятся те, кто занимаются реализацией технически сложной бытовой техникой, которая подлежит гарантийному ремонту, лекарственных средств и изделий медназначения (а также платных услуг в сфере здравоохранения), ювелирных изделий, текстиля, деталей автотранспортных средств, а также кафе, рестораны, отели, розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах, турагентства и туроператоры.

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" второй-четвертой группы вступят в силу с 1 января 2021 года одновременно с увеличением граничного объема доходов плательщиков единого налога второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Помимо этого, с 1 октября 2020 года должна вступить в силу норма о "кешбеке" – механизм возврата стоимости покупки дороже 850 грн за нарушения при выдаче чека. Штраф за неиспользование РРО или невыдачу чека предусмотрен в размере 100% суммы покупки при первом нарушении и 150% при каждом последующем.