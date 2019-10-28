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 Украина увеличила экспорт агропродукции в страны Евросоюза на 38%

Украина за январь-август 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса страны Евросоюза на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7 млрд евро (около $7,76 млрд).

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Среди важнейших направлений европейского импорта из третьих стран за 12 месяцев были США (12,4 млрд евро), Бразилия (11,8 млрд евро), Украина (7 млрд евро)", – говорится в сообщении.

Кроме того, объем аграрного и продовольственного импорта ЕС в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года больше всего вырос из Украины – до $220 млн, на 10%.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Европейского союза на 8,7% по сравнению с предыдущим годом – до $6,3 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156359
 
 
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