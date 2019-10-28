 JP Morgan улучшил прогноз курса гривни к концу года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обновленному прогнозу JP Morgan от 22 октября, в первом квартале следующего года гривня может снизиться до 25,5 грн/$, во втором – до 26,3 грн/$ и в третьем – до 27 грн/$.

По расчетам аналитиков JP Morgan, рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП снизится до 3,8%.

Согласно материалам, дефицит текущего счета в 2019 году может сократиться до 2,8% ВВП, при этом в следующем году эксперты ожидают значительный скачек показателя до 3,8% ВВП.

По мнению экспертов JP Morgan, наибольшими рисками для украинской экономики остаются суды по "Приватбанку", которые могут затянуться на длительный период в связи со значительным количеством дел.

"Приватбанк" останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF", – добавили аналитики, уточнив, что они по-прежнему ожидают заключения соглашения EFF до конца текущего года, а в начале 2020 года – распределения средств МВФ.

Согласно отчету, основными вопросами остаются бюджет на 2020 год и принятие закона о криминализации незаконного обогащения. По мнению аналитиков JP Morgan, парламент может утвердить бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, который был одобрен в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.

Как сообщается в прогнозе, еще одним риском для экономики Украины может стать повышение цен на газ, на фоне роста его стоимости на мировых рынках более чем на 50%.