 Меркель в день трехсторонних переговоров обсудила транзит газа через Украину с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает БизнесЦензор.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", – сказано в сообщении.

В свою очередь представитель федерального правительства Штеффен Зайберт подтвердил эту информацию, уточнив, что телефонные переговоры состоялись в понедельник днем, передает пресс-служба Канцлера ФРГ.

Как сообщалось, в понедельник, 28 октября, в Брюсселе проходит очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу несмотря на строительство газопровода "Северный поток-2".

Читайте также: Украина, Еврокомиссия и РФ провели консультации перед газовыми переговорами

По итогам предыдущего раунда переговоров в сентября пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

"Газпром"впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией состоится 28 октября.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд (около $3 млрд с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.