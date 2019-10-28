 На границе со Словакией образовалась десятикилометровая очередь, – ГФС

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас на выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", – сказала Дацюк.

По словам спикера таможни, такая ситуация на границе наблюдается уже почти неделю и грузовиков ежедневно становится больше.

"Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", – уточнила пресс-секретарь.

На Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме, однако советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с ЕС.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство активно работает над тем, чтобы убедить польскую сторону увеличить количество разрешений на перевозку грузов для украинского автомобильного транспорта.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.

Польша в 2019 году сократила количество разрешений для перевозок в свою страну или транзитом через Польшу украинских грузов до 160 тыс., тогда как в 2018 году Польша выдала Украине 260 тыс. таких разрешений.