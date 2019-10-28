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 Заместитель министра инфраструктуры Лавренюк подал в отставку

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил о том, что подал в отставку.

Об этом Лавренюк сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства. За три с половиной года в команде Мининфраструктуры мы прошли большой, кое-где сложный, но продуктивный путь", - написал Лавренюк.

Он отметил, что все наработанные инициативы требуют дальнейшей поддержки и развития, как на уровне министерства, так и на уровне государства и наших международных партнеров.

"Да, у нас были проблемы, конфликты, и все еще есть недостатки. Для меня реформа инфраструктуры станет успешной, когда граждане будут благодарить за качественные дороги, удобные и комфортные авиарейсы и классные путешествия по железной дороге, а для бизнеса будут удобные условия перевозок. Над этим еще надо работать", - подчеркнул Лавренюк.

Лавренюк отметил, что после смены руководства Мининфраструктуры считает, что выполнил свою функцию в Министерстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156343
 
 
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