 Министр цифровой трансформации предложил заменить официальные пресс-релизы влогами

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование. Формирование "положительного образа политика/органа", – должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей, куда мы движемся, на что направлены наши реформы", – заявил Федоров.

По словам вице-премьера, основной целью новой стратегии коммуникации должно стать вовлечение граждан для получения качественной обратной связи.

Федоров учтонил, что с это целью планируется отойти от понятия традиционной пресс-службы, установить конкретные KPI в сфере коммуникаций госорганов.

"Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должно вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "позитивная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа", – пояснил вице-премьер.

Федорив добавил, что также госорганам целесообразно использовать больше видеоматериалов.

"Быть быстрее. Больше лайва. Трансляции и влоги, смонтированные за 4 часа, лучше вычитанного текста", – считает чиновник.

Федорив также рекомендовал привлекать для работы в командах по коммуникации людей с с отсутствием опыта в политической и государственной сферах.