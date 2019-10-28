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 Облавтодоры Николаевской и Херсонской областей планируют объединить

Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей планируют объединить.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Министерством (инфраструктуры) рассматривается возможность объединения Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей, чтобы неурядицы, возникающие на смежных дорогах, ликвидировать", - отметил Козырь.

Он также прокомментировал ситуацию с состоянием дороги между Херсоном и Николаевом на трассе М14.

По словам заместителя председателя ОГА, на 2020 год проекты, которые есть по М14, будут взяты к исполнению и найдут свою реализацию, также рассматривается возможность концессии.

Козырь добавил, что эта трасса своеобразный "млечный путь", ведь она проходит, в частности, через Херсонскую, Николаевскую и Одесскую область.

Козырь также заверил, что Херсонская ОГА готова сотрудничать с Николаевским для решения вопроса ремонта проблемного участка дороги между двумя областями.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156334
 
 
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