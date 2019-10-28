 "Укртелеком" сократил доходы от фиксированной связи на 8%

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Курмаза, доходы от фиксированной телефонии уменьшились на 7,8% и составили 2 млрд грн, что было связано со сокращением абонентской базы и негативным влиянием краж и повреждениями телеком-инфраструктуры.

Общий доход компании за указанный период составил 4,83 млрд грн (-1,2%). При этом доход от телекоммуникационных услуг составил 4,04 млрд грн.

Маржа EBITDA выросла на 1 п. п. (процентный пункт) - до 28,5%.

Частным абонентам "Укртелекома" за январь-сентябрь были предоставлены услуги почти на 2,59 млрд грн, бизнес-абонентам - на 1,03 млрд грн.

Компания в январе-сентябре предоставила физическим лицам услуги на 1,47 млрд грн, юридическим - на 528 млн грн.

Доходы "Укртелекома" от услуг интернета за девять месяцев выросли на 7% - до 1,32 млрд грн.

Кроме того, отметил глава компании, за январь-сентябрь 2019 года "Укртелеком" проложил почти 2,3 тыс. км волоконно-оптического кабеля в более чем 80 населенных пунктах. В настоящее время строительство оптики осуществляется в населенных пунктах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

Оптическим интернетом "Укртелекома" на сегодняшний день пользуются 380 медицинских и почти столько же учебных учреждений, 150 объединенных территориальных громад.

При этом, по словам Курмаза, задолженность местных органов власти перед "Укртелекомом" за предоставление услуг голосовой телефонии льготным категориям населения составляет 161 млн грн.

"Этих денежных ресурсов "Укртелекому" было бы достаточно, чтобы провести оптику и обеспечить оптическим доступом к интернету порядка 150 небольших населенных пунктов", - отметил он.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.