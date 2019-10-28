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 Собственник Louis Vuitton готов купить ювелирную компанию Tiffany за $14,5 миллиарда

Французская LVMH подтвердила предварительные переговоры о возможном поглощении американской ювелирной компании Tiffany&Co, что может стать крупнейшим на сегодняшний день приобретением для владельца Louis Vuitton.

В то же время в заявлении компании отмечается, что на данном этапе переговоров не может быть никаких гарантий, что переговоры приведут к какому-либо соглашению, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

LVMH, крупнейший в мире производитель товаров класса люкс, не раскрыл никаких финансовых деталей.

Однако, по данным источников агентства, LVMH направила Tiffany предложение о приобретении компании за $14,5 млрд.

LVMH, которая в течение многих лет ищет пути расширения на американском рынке, направила Tiffany предварительное, необязывающее предложение ранее в этом месяце, уточнил один из источников.

По словам другого источника, в рамках предложения LVMH оценила Tiffany примерно в $120 за акцию.

Tiffany наняла консультантов для анализа предложения LVMH, но пока не ответила на него, и нет никаких гарантий, что компания будет вести переговоры о сделке, сообщили источники.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156328
 
 
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