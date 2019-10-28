 Денежные переводы от трудовых мигрантов достигнут $12 миллиардов, – Минэкономики

Об этом рассказал рассказал заместитель министра Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина, передает БизнесЦензор.

Николайчук отметил, что в прошлом году эта сумма составляла около $11 млрд.

"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более $11 млрд в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка $12 млрд", – сообщил заместитель министра.

По его словам, переводы от мигрантов существенно влияют на обменный курс.

"Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", – сообщил Николайчук.

Как сообщалось, по оценке НБУ, в течение первого полугодия 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $5,54 млрд, что на $254 млн больше, чем за этот период в прошлом году.