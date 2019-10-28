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Все про:Зеленский (414) Киевская область (56) назначение (442) увольнение (354) Бно-Айриян (3)

 Зеленский назначил главой Киевской ОГА бывшего топ-менеджера соратника Медведчука

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №777/2019 от 28 октября обнародован на сайте главы государства.

В то же время другим своим указом №776/2019 Зеленский уволил с этой должности Михаила Бно-Айрияна.

Как сообщалось, глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян 20 октября подал заявление об отставке.

В тот же день Кабмин согласовал его увольнение и назначение на должность главы Киевской областной госадминистрации Алексея Чернышова.

Чернышов – харьковский бизнесмен, в электронной декларации за 2018 год он указал в собственности 50% ООО "Блум Девелопмент", 100% в ООО "АМ Пропертти групп", 100% в кипрской компании "Корникулариус Лимитед" и 100% в компании "Фешн Ритейл ЛТД" с регистрацией на Британских Виргинских островах (БВО).

Он также является бенефициаром ООО "МСБ Финанс", "Стендинг Ассетс С.А." (БВО), кипрской Galinero Holdings Limited и австрийской "ВиАй2 Партнерс ГмбХ".

Ранее Чернышов длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Кроме того, Правительство согласовало назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации:

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156319
 
 
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