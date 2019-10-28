[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.84 27.39
 Транспорт
  386  0
Все про:Литва (106) Польша (822) Харьков (319) авиасообщение (1361) Ryanair (236)

 Ryanair запустил рейсы в Вильнюс и Познань из Харькова

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair запустил два новых рейса из Харькова: в столицу Литвы Вильнюс и польскую Познань.

Об этом проинформировали в авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы рады начать наш зимний харьковский сезон с запуска двух новых маршрутов - в Познань и Вильнюс. Всего этой зимой от Ryanair будут работать три харьковских направления, и мы планируем перевезти 170 тыс. пассажиров", - сказала менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в Центральной и Восточной Европе и на Балканах Ольга Павлонка.

Акционная цена на билеты на оба рейса стартует от 419 грн (без учета багажа) и будет действовать до полуночи 30 октября.

Первый самолет из Харькова в Вильнюс отправился 27 октября в 9:30 - рейс впервые соединил Харьков прямым авиасообщением с Литвой.

В дальнейшем рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность пути составляет 1 час 45 минут.

"Я очень рад, что уже четвертый город Украины связан прямым рейсом со столицей Литвы Вильнюсом. Уверен, это даст дополнительный толчок развитию туризма, семейных и деловых связей между Литвой и Украиной. Теперь литовцы смогут удобно добираться до второго по величине города страны Харькова, мощного экономического и культурного центра, а харьковчане - ближе знакомиться с Литвой. Когда я впервые, в 2008 году, летел лайнером Ryanair, то мечтал, чтобы компания расширила свою сеть и для восточных соседей Европейского союза. Сегодня это стало реальностью", - прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Литвы в Украине Марюс Януконис.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156318
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Золотое Киев НАБУ Разумков Дмитрий Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх