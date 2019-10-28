 "Укртрансгаз" инвестировал в ГТС рекордную сумму за 6 лет

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Капитальные инвестиции за три квартала текущего года составили 1,362 млрд грн, выполнение программы текущих ремонтов и технического обслуживания – 2,136 млрд грн.

Среди наиболее стоимостных проектов капитальных инвестиций в этом году: реконструкция КС "Бар", модернизация КС "Гребенковская", ремонт систем одоризации газа на газораспределительных станциях, реконструкция систем автоматического управления газоперекачивающими агрегатами на КС "Долина" и КС "Ужгород", техническое переоснащение и реконструкция систем электроснабжения ДКС "Угерско", КС "Бердичев" и КС "Лубны".

За последние годы значительно увеличено финансирование производственных программ по модернизации и технической поддержке ГТС, что дает возможность на десятилетия продлить срок надежной эксплуатации газотранспортной инфраструктуры "Укртрансгаза" и гарантировать стабильную транспортировку и транзит газа как украинским, так и европейским потребителям.