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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:НБУ (4125) требование (13)

 Нацбанк изменит требования к защите помещений для работы с наличными

Национальный банк Украины намерен обновить требования к защите помещений, в которых совершаются операции с ценностями.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, регулятор предлагает распространить действующие требования по организации защиты помещений на юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации и согласованию Национального банка на осуществление операций по обработке и хранения наличности, а также на их структурные подразделения, в которых осуществляются операции с ценностями.

Также Национальный банк, учитывая объемы ценностей, предоставит банкам право самостоятельно выбирать:

  • вариант обустройства рабочего места работника банка, осуществляющего работу с наличностью;
  • необходимость обустройства помещений системами видеонаблюдения;
  • возможность хранения ценностей в пункте дистанционного обслуживания, размещенном в помещениях зданий, расположенных в поселке или деревне и тому подобное.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156311
 
 
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