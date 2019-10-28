 Страны ЕС согласились отложить предельный срок для завершения Brexit

Об этом в понедельник заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"27 стран ЕС договорились, что одобрят запрос Соединенного Королевства о гибкой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года", – сообщил глава Европейского совета,

Туск добавил, что решение, как ожидается, будет формализовано при помощи письменной процедуры – это значит, что лидерам ЕС не придется проводить для этого личную встречу.

Как сообщалось, ранее британский премьер Борис Джонсон объявил о планах провести досрочные выборы 12 декабря. Джонсон и ранее призывал к досрочным выборам, но не получил поддержки оппозиции. Лейбористская партия отказалась поддержать их проведение до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление сроков Brexit.

Палата общин британского парламента 22 октября во втором чтении одобрила проект соглашения о Brexit, достигнутого Джонсоном на прошлой неделе в Брюсселе. Однако парламентарии отклонили график ускоренного выхода из ЕС – на рассмотрение законопроекта им давалось всего три дня. Таким образом, страна вряд ли бы успела покинуть блок с соглашением к крайнему сроку 31 октября.