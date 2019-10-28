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 На реконструкцию аэропорта "Запорожье" направят 600 миллионов, – Гончарук

Премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует направить 611 млн грн на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года.

Об этом Гончарук написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"А благодаря государственной программе развития аэропортов, планируем привлечь больше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года", – сообщает Гончарук.

По словам Гончарука, уже в декабре начнет новый терминал "Запорожья" площадью более 12,5 тыс. кв. м.

"Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час – 250 на международных рейсах и 150 на внутренних", –Гончарук.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что работы по сооружению нового терминала аэропорта "Запорожье" должны быть завершены в декабре текущего года.

Аэропорт "Запорожье" в 2018 году обслужил 400,3 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем в 2017 году.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156300
 
 
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