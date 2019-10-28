 АМКУ предоставил рекомендации для развития конкуренции на рынке электроэнергии

В связи с этим АМКУ предоставил соответствующие обязательные к рассмотрению участниками рынка рекомендации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, с целью развития конкуренции на рынке электроэнергии, АМКУ рекомендует внедрить полномасштабную биржевую торговлю на рынке двусторонних договоров (ДД).

"То есть, перевести наибольшую по объему торговли долю рынка на единую платформу с соблюдением принципов свободного ценообразования, размещения "мелких" лотов для возможности привлечения большего количества участников, равноудаленности организатора торгов, обезличивания участников, в том числе продавцов электроэнергии", – пояснили в АМКУ.

Мелкие лоты должны обеспечить анонимность продавцов, то есть на бирже не будет огромного предложения "Энергоатома" и большого предложения "ДТЭК", а будет большое количество одинаковых по размеру лотов, и покупатель будет выбирать самый дешевый, не зная, у кого он покупает.

При этом Комитет отмечает, что рекомендации должны быть выполнены в два этапа. Сначала большие генерирующие компании должны начать заключать долгосрочные контракты исключительно по результатам биржевых торгов. Затем заработает централизованный рынок двусторонних договоров (электронные аукционы будут проходить по единым правилам, определенным Кабмином).

Обеспечить выполнение этого пункта поручено Министерству энергетики и защиты окружающей среды и производителям – "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Донбассэнерго".

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В свою очередь Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также НЭК "Укрэнерго" должны обеспечить полноценное открытие рынка для импорта электроэнергии.

"Сегодня поставки европейской электроэнергии, которая действительно бывает дешевле предлагаемой украинской генерацией, "буксует" из-за недостаточного использования пропускной способности электросетей "на вход" в Украину и отсутствия годовых и месячных аукционов по распределению этой пропускной способности. Например, мощность на границе со Словакией (самый дешевый смежный рынок) торгуется только на краткосрочной основе (на день вперед) и это усложняет импортерам возможность планировать свою деятельность в Украине", – констатирует АМКУ.

Кроме того, Комитет рекомендует НКРЭКУ увеличить объемы продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

"Сейчас продавцы выставляют до 10% суточной генерации (рассчитывается за соответствующие сутки предыдущего года), а остальное "придерживают" для более дорогого балансирующего рынка. АМКУ предлагает установить новые правила, которые заставят производителей заявлять на продажу на рынке "на сутки вперед" не менее 10% их почасового объема отпуска электрической энергии", – отмечается в сообщении.

АМКУ также указывает, что после выполнения рекомендаций общественность должна получить возможность свободно мониторить ключевые операции по государственной поддержке в энергетике, в частности деятельность госпредприятия "Гарантированный покупатель" и двусторонние контракты ключевых игроков энергорынка.

Комитет также отметил необходимость имплементации европейских энергетических регламентов (REMIT) и рекомендовал всем ответственным за мониторинг рынка сторонам предоставлять АМКУ информацию о недобросовестных действиях.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.