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 Нацбанк возобновил скупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 21 по 25 октября купил на межбанковском валютном рынке $90 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а еще $60 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время продажу валюты на межбанке на минувшей неделе Нацбанк не осуществлял.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,45 млрд, продал – $479,23 млн.

Как сообщалось, неделей ранее – с 15 по 18 октября – Национальный купил на межбанковском валютном рынке $31 млн и ровно столько же продал.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156297
 
 
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