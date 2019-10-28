 Нацбанк возобновил скупку валюты на межбанке

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $30 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а еще $60 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время продажу валюты на межбанке на минувшей неделе Нацбанк не осуществлял.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,45 млрд, продал – $479,23 млн.

Как сообщалось, неделей ранее – с 15 по 18 октября – Национальный купил на межбанковском валютном рынке $31 млн и ровно столько же продал.