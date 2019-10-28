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 Фонд гарантирования снова попытается продать стадион "Черноморец" в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в очередной раз выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"Следующие торги по продаже центрального стадиона "Черноморец" запланированы на 14 ноября 2019", - сообщает Фонд гарантирования.

Фонд заявляет, что интерес к покупке стадиона проявили около 10 потенциальных инвесторов, половина из которых – иностранные. "Представители некоторых международных групп недавно побывали в Одессе чтобы осмотреть стадион и его инфраструктуру", - сообщает Фонд.

Торги пройдут по голландской модели. Начальная цена реализации – 733,25 млн грн.

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд гарантирования неоднократно пытался продать "Черноморец". Первоначально стоимость стадиона составляла 3,66 млрд грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156285
 
 
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