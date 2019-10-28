 Гладковский выиграл суд против НАБУ по делу о неявке на допрос

Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации "Богдан" сообщает БизнесЦензор.

"Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

По данным защиты Гладковского, НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины. Суд состоялся утром 28 октября.

Ранее защита заявляла, что Гладковский не смог прибыть на допрос НАБУ 19 июля, так как находился за границей, о чем предупредил детективов.

Как сообщал БизнесЦензор, 21 октября стало известно, что за Гладковского внесли залог и он покинул СИЗО. Адвокат Гладковского Руслан Волынец заявил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также сообщил, что на его клиента надели электронный браслет.

Как сообщалось, президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан 17 октября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

В корпорации "Богдан" Гладковского тогда заявили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Гладковскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.