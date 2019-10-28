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 ГПУ задержала на взятке чиновника Фонда госимущества

Правоохранители задержали начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях во время получения $30 тысяч взятки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"По версии следствия, указанный чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме $30 тыс за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора", - сообщает ГПУ.

Чиновника задержали сразу после получения взятки и сообщено о подозрении.

Во время обыска в домовладении указанного лица обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более $500 тыс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156276
 
 
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