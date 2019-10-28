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Все про:Зеленский (410) приватизация (682) ФГИ (606)

 Зеленский поручил передать на приватизацию 5 предприятий Управления делами президента (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий для их последующей приватизации.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №770 от 25 октября обнародован на сайте главы государства.

В частности, документом Государственному управлению делами поручено передать для приватизации гоударственный пакет акций гостиницы "Днепр" в Киеве, а также целостные имущественные комплексы госпредприятий "Чайка", "Центр-Сервис", "Технобуд" и "Украинские информационные и телекоммуникационные сети".

Как уточнила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, "Центрсервис", по сути, является коммерческой недвижимостью, а "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети" занимались преимущественно сдачей недвижимости в аренду, передает Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что указанные госпредприятия были отобраны после инвентаризации.

"Мы выбрали первые пять, которые полностью готовы, по которым у нас нет запретов, судов и других юридических ограничений на приватизацию", – казала замглавы ОП.

По словам Ковали, вторым шагом станет передача ФГИ еще девяти объектов.

"Сейчас по ним ведется инвентаризация и подготовительная работа, по некоторым мы отстаиваем в судах интересы государства", – уточнила замглавы ОП, отметив, что речь идет, в частности, об отеле "Украина", комплексах "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица".

"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года и на протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине",– добавила Ковалив.

Как сообщалось, в конце августа в проекте "100 дней президента" Владимир Зеленский заявил, что больше не планируетпродавать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина". Перед вторым туром президентских выборов он заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156261
 
 
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