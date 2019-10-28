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 В Украине во всех регионах начался отопительный сезон

Министерство развития общин и территорий Украины сообщает, что в стране во всех регионах начался отопительный сезон.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 08:30 28 октября 2019 отопительный период начался во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой.

Согласно опубликованной министерством карте, подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Киевская – 6,2%, Ривненская – 24,8%, Ивано-Франковская – 80%, Житомирская – 41,2%, Хмельницкая – 4,9%, Винницкая – 60,9%, Черниговская – 20,1%, Кировоградская – 43%, Николаевская – 6,2%, Днепропетровская – 33%, Полтавская – 0,3%, Сумская – 22,7%, Харьковская – 57,8%, Донецкая – 40,1%, Луганская – 9,8%, Запорожская – 4,7%, Киев – 42,8%.

В Украине во всех регионах начался отопительный сезон 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156259
 
 
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