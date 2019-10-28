 ОГХК увеличила прибыль на 42,8%, ЗАлК снизил на 18,8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в материалах Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) в январе-июне 2019 года получил чистую прибыль в размере 317,231 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года она составляла 390,898 млн грн (снижение на 18,8%).

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,887 млн грн., чистый доход от реализации продукции – 3,214 млрд грн, стоимость необоротных активов – 3,374 млрд грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

ЗАлК по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,534 млн грн.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.

Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.