 У Гладковского заявили об открытии НАБУ нового дела против него

Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации "Богдан" сообщает БизнесЦензор.

"Новое надуманное дело против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года - очередное свидетельство политически мотивированного преследования", заявил адвокат Руслан Волынец.

По его данным, НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины.

Защита заявляет, что Гладковский не смог прибыть на допрос НАБУ 19 июля, так как находился за границей, о чем предупредил детективов.

Как сообщал БизнесЦензор, 21 октября стало известно, что за Гладковского внесли залог и он покинул СИЗО. Адвокат Гладковского Руслан Волынец заявил, что его подзащитный продолжает голодовку, а также сообщил, что на его клиента надели электронный браслет.

Как сообщалось, президент корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский был задержан 17 октября сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке покинуть территорию Украины.

В корпорации "Богдан" Гладковского тогда заявили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Гладковскому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.