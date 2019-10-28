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 Uber начал тестировать услугу бронирования кулинарных мастер-классов

Сервис по вызову водителей Uber начал тестировать услугу бронирования кулинарных мастер-классов через свое приложение, сообщает Forbes.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, проект называется Uber Moments. Пока что услуга доступна только в Сан-Франциско, забронировать мастер-классы клиенты смогут до 17 ноября.

Через приложение можно забронировать посещение урока приготовления китайских пельменей за $75, а за $55 – ужина из пяти блюд нигерийской кухни. На вопрос о пилотном проекте представитель Uber сообщил Forbes, что компания "постоянно ищет новые способы расширить возможности Uber Eats".

В сентябре генеральный директор Uber Дара Хосровшахи объявил, что компания планирует объединить сервисы вызова такси, доставки еды и любые другие будущие продукты в основное приложение Uber. По словам Хосровшахи, компания хочет стать "операционной системой повседневной жизни". В мае 2018 г. Uber начал тестировать доставку еды с помощью дронов в американском городе Сан-Диего. Запустить услугу планируется в 2021 г., сообщала The Wall Street Journal.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания работает более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлек свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156231
 
 
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