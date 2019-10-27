 Задолженность предприятий Киева по выплате зарплаты составляет 185 миллионов

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

Хонда отметила, что, согласно предварительным статистическим данным, в городе Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета города Киева и на коммунальных предприятиях.

"Впрочем, ситуация о состоянии выплаты заработной платы в Киеве несколько ухудшилась, по сравнению с предыдущим месяцем долг по выплате заработной платы в городе увеличился на 4,6%, или на 8,2 млн грн, и, согласно предварительным статистическим данным, на 1 октября 2019 года составил 185,8 млн грн. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию", - отметила Хонда.

По ее словам, по состоянию на 1 октября этого года долг существовал на 40 предприятиях государственного сектора и 32 предприятиях негосударственного сектора и составил 134,7 млн грн и 51,1 млн грн соответственно.

Хонда отметила, что благодаря принятым мерам в течение октября 2019 предприятиями города, которые по данным Государственной службы статистики на 1 октября 2019 года значились в перечне должников, было выплачено 7,1 млн грн просроченной задолженности по заработной плате.

Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром ("НИИ "Квант" - 36,8 млн грн; Завод "Маяк" - 27,1 млн грн; НИИ гидроприборов - 9,6 млн грн; Завод "Буревестник" - 7,7 млн грн; КБ "Артиллерийское вооружение" - 6,1 млн грн, Киевский бронетанковый завод - 4,7 млн грн).

Также задолженность по выплате заработной платы имеют предприятия, которые находятся в сфере управления Минрегиона (11,9 млн грн) Министерства инфраструктуры (6,9 млн грн).