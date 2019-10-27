 У МАУ и SkyUp самые жесткие правила провоза ручной клади в эконом-классе в Украине

Об этом говорится в исследовании avianews.com, которое охватило 22 перевозчиков, передает БизнесЦензор.

Правила обеих авиакомпаний ограничивают габариты вещи до 55х40х20 см и не разрешают бесплатно брать дополнительную личную вещь - дамскую, мужскую сумку или сумку для ноутбука.

Если SkyUp применяет такие правила с самого начала, то МАУ ужесточила их в течение 2018-2019 годов. Изначально авиакомпания позволяла брать в салон бесплатно по безбагажным тарифам один основной предмет с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х20 см и дополнительный с весом до 5 кг. Для владельцев карт программы лояльности Panorama Classic и Premium вес основного предмета составлял 12 кг.

В рамках первого этапа МАУ убрала привилегию по провозу вещи 12 кг для владельцев карт программы лояльности, а затем запретила бесплатный провоз второй личной вещи пассажирам, купившим билеты по безбагажным тарифам.

Наименьшие габариты ручной клади на украинском рынке используют лоукосты Wizz Air и Ryanair. Если первый разрешает проносить бесплатно на борт одну вещь с размерами до 40х30х20 см и весом до 10 кг, то второй - вещь до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Наиболее либеральные правила по провозу ручной клади по безбагажным тарифам на украинском рынке применяют недавно прекратившая полеты из Лондона в Киев British Airways и летающая на линии Брюссель-Киев Brussels Airlines.

British Airways позволяет бесплатно брать на борт два предмета по 23 кг каждый с габаритами до 56х45х25 см и 40х30х15 см. С билетом Brussels Airlines пассажир может провезти без дополнительной платы чемодан 12 кг с габаритами 55х40х23 см и дополнительно личную вещь 40х30х10 см.

Примечательно, что из 22 авиакомпаний, которые используют на украинском рынке безбагажные тарифы, 15 позволяют провозить в дополнение к основному предмету ручной клади личную вещь. Среди них как классические авиакомпании Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Aegean Airlines, Alitalia, так и лоукосты Vueling и Pegasus Airlines.