 В Австралии будет реализован гибридный солнечно-газовый энергопроект

Об этом сообщает im-mining, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Стоимость проекта, получившего название Alinta Energy, составляет около 165 млн австралийских долларов ($113 млн).

В соответствии с контрактом Downer построит в Чичестере солнечную ферму мощностью 60 МВт и обеспечит развитие энергетической инфраструктуры в регионе Пилбара на севере Западной Австралии в рамках проекта Chichester Solar Gas Hybrid.

Ожидается, что реализация гибридного энергетического проекта позволит сэкономить около 100 млн дизтоплива в год, которое сейчас сжигается на электростанциях, работающих на принадлежащих FGM рудниках Christmas Creek и Cloudbreak. Кроме того, это позволит полностью удовлетворить энергетические потребности FMG за счет симбиоза безуглеродных и малоуглеродных "зеленых" технологий.

С целью предотвращения перегрузки действующей электросети, в рамках проекта Chichester Solar Gas Hybrid будет построена новая линия электропередачи протяженностью около 60 км. Она свяжет между собой солнечную ферму, рудники Christmas Creek и Cloudbreak, а также газовую электростанцию Newin и аккумуляторный хаб мощностью 35 МВт.

Генеральный директор Downer Грант Фенн сообщил, что этот контракт является очередным подтверждением лидерства компании в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Проект также призван показать, что основанные на ВИЭ решения могут обеспечить электроэнергией даже такие энергоемкие объекты, как железно-рудные хабы.

Инвесторами проекта выступают Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии - ARENA ($16,63 млн) и Инфраструктурный фонд Северной Австралии ($62 млн в виде займа).

Ожидается, что проект будет завершен в первой половине 2021 года, отмечается в сообщении Downer.