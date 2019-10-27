 В Киеве усилят меры безопасности в школах

Об этом заявил заместитель председателя Киевской грпрдской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает БизнесЦензор.

"Безопасность наших детей - это самое главное, и для этого доступ на территорию школ посторонних лиц надо максимально ограничить, а доступ родителей сделать системным, четким и максимально организованным. Именно поэтому обращаюсь к родителям: чтобы минимизировать риски, пожалуйста, уважайте правила. Школа вашим детям не враг, и с вами у нас общая цель - сделать пребывание детей в школах безопасным", - сказал Мондриевский.

Он также добавил, что местная власть привлекла к охране школ "Муниципальную охрану".

Как результат, там, где такая система безопасности работает в течение 2019 года, отсутствуют какие-либо провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия. По словам заместителя КГГА, в городе прилагают максимум усилий, чтобы лучший опыт по безопасности детей был использован во всех учебных заведениях столицы.