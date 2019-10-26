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Все про:Куба (29) США (2421)

 США ограничили авиаполеты на Кубу

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны. Авиакомпаниям дано 45 дней на отмену всех запланированных рейсов. Ограничение коснулось девяти кубинских аэропортов.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня я попросил министра транспорта приостановить регулярное авиасообщение между США и всеми кубинскими аэропортами, за исключением аэропорта Гаваны Хосе Марти. Это действие не позволит режиму Кастро получать прибыль от авиаперевозок в США и использовать доходы для подавления кубинского народа",— прокомментировал решение Госдепартамента госсекретарь США Майк Помпео.

Позднее МИД Кубы выступил с критикой действий Вашингтона, предупредив, что нарушение авиасообщения не заставит власти Кубы пойти на уступки. "Мы категорически отвергаем новую меру блокады Кубы со стороны США (…) Это вредит связям между нашими народами. Уступок не будет, мы победим",— написал в Twitter министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа отношения между двумя странами вновь ухудшились. В 2017 году власти США объявили об отзыве 60% своего дипперсонала с Кубы и прекращении оформления американских въездных виз на территории острова. В апреле 2019 года Госдеп США разрешил подачу в США судебных исков к международным компаниям, ведущим бизнес на Кубе. В июне 2019 года США ограничили групповые поездки на Кубу для своих граждан.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156107
 
 
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