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 В прошлом году из ЧАЭС не вывозили радиоактивные отходы, – СМИ

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в 2018 году не захоронило радиоактивные отходы энергоблоков ЧАЭС, также не было построено ни одного объекта по захоронению радиоактивных отходов, невзирая на то, что средства на эти цели выделялись.

Об этом сообщает Слідство. Інфо, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что финансирование преодоления последствий Чернобыльской катастрофы осуществляется по 10 бюджетным программам. Аудиторской отчет об использовании средств по этим программам с 2016-го по 2018 годы показал ряд факторов, которые приводят к несвоевременному выполнению задач Государственным агентством по управлению зоной отчуждения.

По данным пресс-секретаря Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Татьяны Вербицкой, ГАЗО не успело освоить средства на перевозку и захоронения отходов, так как поздно объявило конкурс, который выиграла одна фирма, с которой так и не успели до конца года заключить договор.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156106
 
 
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