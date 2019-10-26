 В прошлом году из ЧАЭС не вывозили радиоактивные отходы, – СМИ

Об этом сообщает Слідство. Інфо, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что финансирование преодоления последствий Чернобыльской катастрофы осуществляется по 10 бюджетным программам. Аудиторской отчет об использовании средств по этим программам с 2016-го по 2018 годы показал ряд факторов, которые приводят к несвоевременному выполнению задач Государственным агентством по управлению зоной отчуждения.

По данным пресс-секретаря Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Татьяны Вербицкой, ГАЗО не успело освоить средства на перевозку и захоронения отходов, так как поздно объявило конкурс, который выиграла одна фирма, с которой так и не успели до конца года заключить договор.