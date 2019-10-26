 Украина меняет формат сотрудничества с НАТО

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его ... более нацеленным на практические конкретные результаты", - отметил Загороднюк. Новый формат он назвал "одна страна - один план".

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, тоже входивший в состав делегации Киева, уточнил, что сейчас в рамках сотрудничества Украины с НАТО осуществляется очень много программ и проектов. По его словам, новый формат позволит улучшить реализацию программ и сделает сотрудничество Украины и НАТО более прозрачным.

Загороднюк сообщил также, что договорился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом разработать график выполнения нового плана. Контролировать его будет одна команда, в состав которой войдут представители обеих сторон. Но окончательно оценивать выполнение задач, указанных в плане, будут специалисты НАТО, заверил украинский министр.

Приоритетом для Украины Загороднюк назвал переход на стандарты НАТО. "Будет разработана дорожная карта каждого из них… После ее выполнения мы сможем сказать, что вооруженные силы Украины уже работают по стандартам НАТО", - отметил он.