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 Трамп восстановил беспошлинный режим для ряда товаров из Украины

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Трампа сообщает БизнесЦензор.

Решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.

"… Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты интеллектуальной собственности и прав. Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли, предоставляемого в соответствии с GSP (Обобщенная система предпочтений), для определенных товаров, которые являются продуктом Украины, и вступает в силу через 5 дней после даты провозглашения", - говорится в указе президента США.

В декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156100
 
 
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