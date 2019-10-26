 Трамп восстановил беспошлинный режим для ряда товаров из Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Трампа сообщает БизнесЦензор.

Решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.

"… Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты интеллектуальной собственности и прав. Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли, предоставляемого в соответствии с GSP (Обобщенная система предпочтений), для определенных товаров, которые являются продуктом Украины, и вступает в силу через 5 дней после даты провозглашения", - говорится в указе президента США.

В декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.