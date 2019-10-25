 Interpipe реструктуризировал долг и выпустил новые пятилетние евробонды

Согласно пресс-релизу "Интерпайпа", в результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.

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Как сообщалось, срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных номинальным объемом $200 млн оценивалась в $82,11 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации. Новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что из-за неблагоприятных рыночных условий и влияния геополитических событий в регионе способность компании погашать долг снизиласьь. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.