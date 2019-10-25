 Украинцы заняли первое место по количеству полученных видов на жительство в ЕС

Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

По данным европейского статистического ведомства, из общего количества выданных украинсцам видов на жительство 78,5% выдала Польша, 5,1% – Чехия, 4,1% – Венгрия.

Абсолютное большинство украинцев (64,7%) получали виды на жительство в связи с трудоустройством.

При этом Польша в 2018 году выдала в целом 635 тысяч разрешений на проживание, из них 413 тысяч – украинцам.

На втором месте по полученным разрешениям на жительство в странах ЕС – граждане Китая (206,2 тыс.), на третьем – Индии (197,3 тыс.).

В целом Европейский Союз в 2018 году выдал более 3,2 млн разрешений на жительство для граждан стран из-за пределов ЕС. Количество выданных документов по сравнению с 2017 годом выросло на 0,4% (на 13 тысяч).

Как сообщалось, в 2017 году украинские граждане также лидировали среди получателей первого вида на жительство. Два года назад его получили 662 тыс. человек, 88% из них – в Польше.

В 2015-2016 годах украинцы тоже лидировали по количеству новых разрешений на проживание в ЕС, и каждый раз Польша становилась главным источником выдачи документов для них.