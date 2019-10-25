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 Одесса выделит землю для строительства альтернативной дороги в порт

Земельная комиссия Одесского городского совета согласовала отведение 41 гектара земли на полях фильтрации Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщает Думская, передает БизнесЦензор

Такое решение депутаты приняли на вчерашнем заседании. Теперь соответствующий проект должно рассмотреть все муниципальное собрание, сессия которого назначена на 30 октября.

АМПУ намерена построить на выделенной земле еще одну, альтернативную существующей, дорогу в одесский порт. Эта трасса пройдет в объезд накопительной транзитной площадки компании "Евротерминал", взимающей плату с каждой фуры. Впрочем, она, по всей видимости, тоже будет платной.

Еще недавно горсовет был против проекта АМПУ, а городской голова Геннадий Труханов заявлял, что он несовершенен и не имеет источника финансирования. Что изменилось с тех пор, неизвестно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156044
 
 
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