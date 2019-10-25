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 Нацбанк изъял из оборота уже 10 миллионов мелких монет

С момента прекращения оборота мелких монет номиналом 1, 2 и 5 копеек 1 октября Национальный банк Украины (НБУ) изъял почти 10 млн штук таких монет.

Об этом сообщили в НБУ сообщили в комментарии hromadske, передает БизнесЦензор.

"За период с 1 по 23 октября включительно из обращения изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет", – сообщили в НБУ.

В то же время Нацбанк отмечает, что большинство мелких монет все еще остается на руках у украинцев. Всего в обороте находится около 5,71 млрд монет мелких номиналов. В том числе наибольшее количество монет номиналом 1 копейка – 2,43 млрд штук.

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Как сообщалось, с 1 октября монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежных средством и не могут использоваться для осуществления наличных расчетов.

Обменять монеты мелких номиналов без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, можно будет в течении следующих трех лет. В свою очередь монеты 1, 2 и 5 копеек будут изъяты из обращения и переплавлены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156040
 
 
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