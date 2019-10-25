 Добыча энергетического угля на государственных шахтах упала на 26%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, добыча коксующегося угля увеличилась на 1,5% (на 65,8 тыс. тонн) – до 4,53 млн тонн, тогда как энергетического снизилась на 10,1% (на 2,05 млн тонн) – до 18,33 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в сентябре 2019 года добыча рядового угля снизилась на 7,7% (на 213,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,57 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за девять месяцев текущего года сократили добычу на 14,2% (на 445,9 тыс. тонн) – до 2,7 млн тонн. В том числе. добыча коксующегося угля увеличилась в 1,7 раза (на 260,9 тыс. тонн) – до 635 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 25,5% (на 706,8 тыс. тонн), до 2,07 млн тонн.

Шахты Донецкой области за девять месяцев 2019 года обеспечили добычу 8,06 млн тонн угля (-3,2% к январю-сентябрю 2018 года), Луганской – 277,4 тыс. тонн (-30,3%), Днепропетровской – 13,46 млн тонн (-9,2%), Львовской – 999,7 тыс. тонн (-17,2%), Волынской – 56,4 тыс. тонн (-30%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млнтонн. В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5,81 млн тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27,48 млн тонн.