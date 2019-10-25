 Госбюджет с начала года сведен с дефицитом в 20,6 миллиарда, – Казначейство

Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным ведомства, заимствования за указанный период составили 352,27 млрд грн по сравнению с запланированными 388,513 млрд грн, в том числе внешние – 56,225 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре этого года также были ниже ожидаемого уровня – 297,83 млрд грн по сравнению с запланированными 315,46 млрд грн, в том числе внешние – 80,87 млрд грн.

Приватизация принесла 398 млн грн при плане в 13,36 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.

Госбюджет за девять месяцев получил 739,75 млрд грн доходов, в том числе 650,834 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 758,75 млрд грн, в том числе по общему фонду – 679,732 млрд грн.

Как указано в отчете Госказначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,415 млрд грн при профиците общего фонда в 68,34 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Госказначейства, свободный бюджет за январь-сентябрь выполнен с профицитом 8,74 млрд грн, в том числе профицит общего фонда составил 42,28 млрд грн

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.