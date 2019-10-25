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 На соединение Луганской области с остальной Украиной по железной дороге нужно 10 миллиардов, – "Укрзализныця"

Для присоединения отделенной в результате конфликта на Донбассе железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской железнодорожной сетью нужно 10 млрд грн ($397 млн).

Об этом заявил директор регионального филиала "Укрзализныци" "Донецкая железная дорога" Сергей Бугаев во время выездного заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции в Северодонецке Луганской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на Громадське.

Всего в "Укрзализныце" есть шесть вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской сетью железных дорог. Ориентировочный срок выполнения проекта - от трех до пяти лет. 

"На сегодня есть шесть вариантов, строительства пути между Старобельском и сватовским участком. Расстояние может составлять от 42 до 70 км. На разработку проекта необходимо от 12 до 24 млн грн ($476-$956 млн) и 6-12 месяцев. Срок выполнения проекта - от 3 до 5 лет. Стоимость объекта может составить около 10 млрд грн", - сообщил Бугаев.

Он заверил, что "Укрзализныця" готова к выполнению этой задачи, но профинансировать ее должно государство.

"Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье - это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. Если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги", - считает директор "Донецкой железной дороги".

Также он заявил, что запуск поездов "Интерсити" в Луганскую область пока невозможен.

Из-за оккупации некоторых районов Луганской области Луганская ТЭС, которая поставляет электричество для значительной части Луганской области, оказалась изолированной от железнодорожного сообщения с Украиной. Поэтому она не может получать уголь из Украины, а вынуждена закупать его из России.

29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.

Тогда в правительстве предложили обязать "Нафтогаз" продавать газ Луганской ТЭС по сниженной цене, чтобы обеспечить ее стабильную работу. Однако впоследствии это решение раскритиковали и отменили.

Проблемы с поставками угля на Луганскую ТЭС уже возникали в конце 2018 года. Так 6 ноября Луганская ТЭС сообщила о переходе на использование газа из-за блокирования Россией поставок угля. От работы станции зависят поставки электроэнергии на севере Луганской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156033
 
 
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