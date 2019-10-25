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Все про:льготы (106) субсидия (453) Министерство социальной политики (321)

 Минсоцполитики поручило завершить расчет субсидий на отопительный период

Руководство Министерства социальной политики поставило задачу региональным структурным подразделениям финализировать подготовительную работу до начала монетизации льгот, а также завершить процесс расчета субсидий на отопительный период.

Об этом шла речь во время селекторного совещания по подготовке к началу монетизации льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 25 октября 2019 года под председательством заместителей министра социальной политики Украины Виталия Музыченко и Олега Коваля, передает БизнесЦензор.

"Мы вместе должны сделать все для того, чтобы в отопительном периоде люди вовремя стали получать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг", - подчеркнул Музыченко.

В совещании приняли участие представители более 100 структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения из всех регионов Украины, а также "Укрпошта" и государственное предприятие "Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156030
 
 
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