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 Банк "Сич" сменит название

Банк "Сич" может сменить название на "Пауэр Банк".

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, вопрос о переименовании банка внесен в повестку дня внеочередного общего собрания его акционеров 27 ноября.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 60 место (0,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156022
 
 
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