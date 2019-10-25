 Банк "Сич" сменит название

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, вопрос о переименовании банка внесен в повестку дня внеочередного общего собрания его акционеров 27 ноября.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 60 место (0,950 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.