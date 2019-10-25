 "Укрпошта" готовит список объектов для продажи на 2020 год

Об этом сообщил Интерфакс-Украина гендиректор компании Игорь Смелянский, передает БизнесЦензор.

"Начнем с непрофильных активов, чтобы отработать процедуру. Сейчас готовим список на 2020 год и сделаем его публичным. Через неделю-две представим его рынку", - сказал Смелянский.

В то же время Смелянский отметил сложность этой работы.

"Тут нет простого ответа. Вот есть главный сортировочный центр в центре Киева - 15 тыс. кв. м, 3 га земли. Но чтобы его продать, нужно новый построить. А чтобы новый построить, нужно, чтобы утвердили пенсионный тариф и мы начали работать. Все взаимосвязано", - подчеркнул гендиректор "Укрпошты".

Как сообщалось, Кабинет министров 12 октября принял протокольное решение по оптимизации имущества, находящегося на балансе государства и поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество.

Позже Кабмин обязал распорядителей проводить отчуждение государственного имущества через электронные аукционы "ProZorro.Продажи".